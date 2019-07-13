2019-07-13T07:10:01+03:00
Общество

Без ванны, но с мухами: в Кемерове из-за нарушений зарыли кафе

Опасное предприятие не будет работать 45 дней
Екатерина РОМАНОВА
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области провели проверку на предприятии общественного питания. После их визита «Щегловский» закрылся на 45 суток.

Предприятие общественного питания «Щегловский», что в переулке Щегловском в Кемерове, как оказалось, работало с нарушениями. Эти нарушения выявили специалисты Роспотребнадзора во время проверки. Как оказалось, оно не просто находится в жилом доме, но и не имеет входа, изолированного от жилой части дома. Продукты принимались прямо со стороны жилого дома, рядом с окнами и входами в квартиры. Предприятие не озаботилось тем, чтобы установить мусорные контейнеры, и все отходы утилизировались в контейнеры жильцов. При этом само предприятие не имело даже договора на вывоз мусора.

Не оказалось на предприятии отдельного санитарного узла для посетителей и персонала и двухсекционной ванны для мытья столовой посуды и приборов. Зато специалисты Роспотребнадзора обнаружили мух летной формы.

Специалисты Роспотребнадзора передали материалы дела в суд. Рудничный районный суд города Кемерово привлек к административной ответственности предпринимателя и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия на 45 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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