Обиженный кузбассовец ударил врача ножом из-за справки
Житель города Прокопьевска на два года лишился свободы за нападение на врача. Мужчина напал на заведующую терапевтическим отделением горбольницы и несколько раз ударил ее ножом.
38-летний прокопчанин пришел в терапевтическое отделение Прокопьевской городской больницы №3. Там он потребовал у заведующей выдать ему справку для санаторно-курортного лечения. Женщина заявила, что не может дать ему такую справку. Тогда прокопчанин достал принесенный из дома нож и нанес им женщине три удара ножом в грудную клетку и руки. Мужчина планировал убить женщину, однако та начала сопротивляться и кричать, и ей на помощь пришли другие медработники.
Врача удалось спасти, а вот напавший на нее мужчина предстал перед судом. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Центральный районный суд города Прокопьевска признал его виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии поселении. Кроме того, мужчина выплатил 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU