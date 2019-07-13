Обиженный кузбассовец ударил врача ножом из-за справки

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-13T07:49:17+03:00

Мужчина обиделся на то, что ему не дали справку на санаторно-курортное лечение

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Житель города Прокопьевска на два года лишился свободы за нападение на врача. Мужчина напал на заведующую терапевтическим отделением горбольницы и несколько раз ударил ее ножом.

38-летний прокопчанин пришел в терапевтическое отделение Прокопьевской городской больницы №3. Там он потребовал у заведующей выдать ему справку для санаторно-курортного лечения. Женщина заявила, что не может дать ему такую справку. Тогда прокопчанин достал принесенный из дома нож и нанес им женщине три удара ножом в грудную клетку и руки. Мужчина планировал убить женщину, однако та начала сопротивляться и кричать, и ей на помощь пришли другие медработники.

Врача удалось спасти, а вот напавший на нее мужчина предстал перед судом. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Центральный районный суд города Прокопьевска признал его виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии поселении. Кроме того, мужчина выплатил 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU