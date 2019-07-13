2019-07-13T08:37:22+03:00
Общество

Илья Сорокин спустится с Кубком Гагарина в кузбасскую шахту

Главный трофей КХЛ также побывает в рельсобалочном цехе
Екатерина РОМАНОВА
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Илья Сорокин спустится с Кубком Гагарина в кузбасскую шахту. ФОТО: Instagram Ильи Сорокина.Илья Сорокин спустится с Кубком Гагарина в кузбасскую шахту. ФОТО: Instagram Ильи Сорокина.
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Кубок Гагарина возвращается в Кузбасс. Благодаря вратарю из Кузбасса Илье Сорокину, он побывает в рельсобалочном цехе и под землей.

Две недели назад Кирилл Капризов и Иван Телегин привезли в родной город главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. А уже 15 и 16 июля он вновь прибудет на кузбасскую землю благодаря Илье Сорокину. В этот раз увидеть Кубок смогут жители не только Новокузнецка, но и Междуреченска.

15 июля Кубок Гагарина будет выставлен в ДК «Распадский», но перед этим Илья Сорокин с Кубком в руках спустится под землю. Сам спортсмен объяснил это решение тем, что его деды работали в шахте.

- 16 июля главный трофей Континентальной хоккейной лиги побывает в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - Илья Сорокин представит кубок сотрудникам комбината. Затем он отправится на Арену кузнецких металлургов, где проведет фотосессию с командой ВХЛ «Металлург».

Увидеть Кубок смогут и все желающие: с 17:00 до 20:00 он будет находиться на первом этаже ТРЦ «Сити Молл». Илья Сорокин сфотографируется с поклонниками, а также пройдет розыгрыш трех фирменных футболок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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