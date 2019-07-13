2019-07-13T10:09:47+03:00
Происшествия

Машина всмятку: на бульваре Строителей в Кемерове произошло ДТП

Водитель пострадал несильно, а автомобиль – всмятку [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Машина всмятку: на бульваре Строителей в Кемерове произошло ДТП. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".Машина всмятку: на бульваре Строителей в Кемерове произошло ДТП. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".
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На бульваре Строителей в Кемерове утром в субботу, 13 июля, произошло ДТП. Здесь легковой автомобиль врезался в столб, а потом вылетел в кусты.

Машина всмятку: на бульваре Строителей в Кемерове произошло ДТП.Видео: vk.com, "Регион 42

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 13 июля, в Кемерове на бульварном кольце. Водитель легкового автомобиля, заходя на кольцо, не справился с управлением. Сначала машину занесло, затем она врезалась в столб, причем удар пришелся по боковой части автомобиля со стороны водителя. Затем машину отбросило в кусты. По словам очевидцев, на месте работали бригада скорой помощи и два экипажа ГИБДД. Примечательно, что водитель несколько минут провел в карете скорой помощи, а потом покинул ее.

- Машину всмятку, - так прокомментировал последствия ДТП один из его очевидцев.

А вот в обстоятельствах и причинах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД,

ИСТОЧНИК KP.RU

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