СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-13T10:09:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На бульваре Строителей в Кемерове утром в субботу, 13 июля, произошло ДТП. Здесь легковой автомобиль врезался в столб, а потом вылетел в кусты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/719991" frameborder="0"></iframe> Машина всмятку: на бульваре Строителей в Кемерове произошло ДТП.Видео: vk.com, "Регион 42

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 13 июля, в Кемерове на бульварном кольце. Водитель легкового автомобиля, заходя на кольцо, не справился с управлением. Сначала машину занесло, затем она врезалась в столб, причем удар пришелся по боковой части автомобиля со стороны водителя. Затем машину отбросило в кусты. По словам очевидцев, на месте работали бригада скорой помощи и два экипажа ГИБДД. Примечательно, что водитель несколько минут провел в карете скорой помощи, а потом покинул ее.

- Машину всмятку, - так прокомментировал последствия ДТП один из его очевидцев.

А вот в обстоятельствах и причинах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД,

ИСТОЧНИК KP.RU