2019-07-13T11:13:19+03:00
Общество

После Фестиваля шоколада новокузнечане отправятся домой на общественном транспорте

Для удобства горожан будут работать трамваи и автобусы
Екатерина РОМАНОВА
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После Фестиваля шоколада новокузнечане отправятся домой на общественном транспортеПосле Фестиваля шоколада новокузнечане отправятся домой на общественном транспортеФото: Екатерина РОМАНОВА
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13 июля в Новокузнецке пройдет первый Фестиваль шоколада, на котором выберут «Блондинку в шоколаде» и «Шоколадного босса». Организаторы праздника обещают, что будет очень весело и сладко.

В субботу в Кузнецком районе города Новокузнецка пройдет первый Фестиваль шоколада. Множество развлечений и конкурсов, яркая музыкальная программа, мастер-классы и призы – все будет на этом фестивале. А еще здесь будет проходить дегустация сладостей.

Стартует Фестиваль в 17:00, а завершится он в 00:00. После этого горожане смогут добраться домой на общественном транспорте.

В 24:00 от остановки «Дворец культуры Алюминщик» отправляются автобусы следующих маршрутов:

- № 5. Маршрут движения: с улицы Ленина на шоссе Кузнецкое и далее по маршруту;

- № 61а. Маршрут движения: с улицы Ленина по маршруту в направлении остановки «Абашево»;

- № 7. Маршрут движения: с улицы Ленина на улицу Кирова, проспект Бардина, Вокзал, проспекту Металлургов и далее по маршруту;

- № 53. Маршрут движения: с улицы Ленина на улицу Кирова, проспект Бардина, Вокзал, проспект Металлургов и далее по маршруту;

- № 71. Маршрут движения: с улицы Ленина на улицу Кирова, проспект Кузнецкстроевский и далее по маршруту.

Также уехать из Кузнецкого района можно будет на трамваях:

- № 2 в направлении остановки «Байдаевская» время прохождения остановки «Дворец культуры Алюминщик» в 24:00;

- № 2 в направлении остановки «КМК» время прохождения остановки «Дворец культуры Алюминщик» в 24:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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