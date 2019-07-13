После Фестиваля шоколада новокузнечане отправятся домой на общественном транспорте
13 июля в Новокузнецке пройдет первый Фестиваль шоколада, на котором выберут «Блондинку в шоколаде» и «Шоколадного босса». Организаторы праздника обещают, что будет очень весело и сладко.
В субботу в Кузнецком районе города Новокузнецка пройдет первый Фестиваль шоколада. Множество развлечений и конкурсов, яркая музыкальная программа, мастер-классы и призы – все будет на этом фестивале. А еще здесь будет проходить дегустация сладостей.
Стартует Фестиваль в 17:00, а завершится он в 00:00. После этого горожане смогут добраться домой на общественном транспорте.
В 24:00 от остановки «Дворец культуры Алюминщик» отправляются автобусы следующих маршрутов:
- № 5. Маршрут движения: с улицы Ленина на шоссе Кузнецкое и далее по маршруту;
- № 61а. Маршрут движения: с улицы Ленина по маршруту в направлении остановки «Абашево»;
- № 7. Маршрут движения: с улицы Ленина на улицу Кирова, проспект Бардина, Вокзал, проспекту Металлургов и далее по маршруту;
- № 53. Маршрут движения: с улицы Ленина на улицу Кирова, проспект Бардина, Вокзал, проспект Металлургов и далее по маршруту;
- № 71. Маршрут движения: с улицы Ленина на улицу Кирова, проспект Кузнецкстроевский и далее по маршруту.
Также уехать из Кузнецкого района можно будет на трамваях:
- № 2 в направлении остановки «Байдаевская» время прохождения остановки «Дворец культуры Алюминщик» в 24:00;
- № 2 в направлении остановки «КМК» время прохождения остановки «Дворец культуры Алюминщик» в 24:00.
ИСТОЧНИК KP.RU