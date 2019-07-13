СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-13T11:43:29+03:00

Что горело на Заречной улице в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

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Днем в субботу, 13 июля, в частном секторе Кемерова сгорели два частных дома. в пресс-службе МЧС рассказали о том, что же случилось на улице Заречной.

Пожар на улице 2-ая Заречная произошел днем 13 июля. Дым от него был виден на Притомском проспекте, с университетского моста и не только. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, горели два дома под одной крышей.

ФОТО: vk.com, "Регион 42"

- Пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет, - прокомментировали ЧП в ведомстве. – На месте работают четыре отделения, 18 человек.

Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства начала пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/719995" frameborder="0"></iframe> Пожар в частном секторе в Кемерове попал на видео.Видео: vk.com, "Регион 42"

Напомним, очевидцы сняли на фото и видео два горящих дома и поделились кадрами в социальных сетях. Кемеровчане были обеспокоены густым дымом и опасались, что в городе случился еще один масштабный пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU