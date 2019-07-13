СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-13T13:34:55+03:00

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Водитель маршрутного такси решил не останавливаться на красный сигнал светофора. За это он поплатился: сотрудники Госавтоинспекции привлекли его к ответственности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720009" frameborder="0"></iframe> Водитель маршрутки поплатился за проезд на красный свет..Видео: Правоохранительный портал Кузбасса.

В городе Кемерове водитель маршрутного такси поплатился за то, что двигаясь по Октябрьскому проспекту проехал на запрещающий сигнал светофора. Мужчина был уверен, что что никто не заметит его безответственности. Однако один из участников акции «Мобильный патруль» снял на видео это нарушение и прислал его в соответствующий раздел на «Правоохранительный портал Кузбасса».

- Сотрудники ГИБДД управления МВД России по городу Кемерово провели по данному сигналу проверку, в ходе которой установили нарушителя. В отношении него полицейские составили протокол о проезде на запрещающий сигнал светофора, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU