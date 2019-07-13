СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-13T18:34:06+03:00

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В Кемерове на проспекте Шахтеров днем 13 июля произошло ДТП. Здесь легковой автомобиль, резко свернув с проезжей части, врезался в стену жилого дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="624" height="372" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720046" frameborder="0"></iframe> Легковушка влетела в балкон жилого дома в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"

- Машина двигалась со стороны Ракитянского, и на повороте на проспект Шахтеров что-то произошло, - пишет пользователь соцсети Оленька Шашкова, очевидец ДТП, - Машина через две сплошные пересекла встречную полосу и влетела в дом.

Вскоре после того, как автомобиль врезался в стену многоквартирного дома, из-под капота появился дым. Очевидцы вызвали скорую помощь и пожарных. Специалисты МЧС быстро справились с пожаром, а врачи оказали необходимую медицинскую помощь водителю автомобиля.

Как сообщают очевидцы, за рулем находилась девушка, а у автомобиля отказали тормоза. Позже автомобиль с места дорожно-транспортного происшествия увезли на эвакуаторе. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU