Где в Новокузнецке будет проходить фестиваль уличного кино

СЕГОДНЯ 04:39 2019-07-14T04:39:49+03:00

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Во второй раз Новокузнецк примет участие в эстафете уличного кино. Показывать фильмы будут на крепости, а проголосовать за лучшую короткометражку можно светом фонарика.

Десять лучших короткометражек, снятых за последний год, покажут новокузнечанам в воскресенье, 14 июля, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Здесь будет проходить Фестиваль уличного кино под открытым небом. Актерский состав, участвующих в программе короткометражек, уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

После просмотра зрителям предстоит выбрать лучшие работы. Для этого нужно включить фонарик на телефоне и проголосовать светом. Организаторы зафиксируют уровень света и определят тройку лидеров. К слову, всемирная эстафета короткометражек будет проходить на 2,5 тысячи площадок!

Кинотеатр под открытым небом откроется 14 июля в 19:00 в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».

ИСТОЧНИК KP.RU