2019-07-14T05:04:18+03:00
Общество

В Кемерове стало на 40 искусственных почек больше

В городе открылся новый диализный центр на 40 аппаратов «искусственная почка»
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове стало на 40 искусственных почек больше. ФОТО: Департамент здравоохранения Кемеровской области.В Кемерове стало на 40 искусственных почек больше. ФОТО: Департамент здравоохранения Кемеровской области.
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Гемодиализ, жизненно необходимый людям с хронической почечной недостаточностью, стал доступнее для жителей Кемерова, Березовского и территорий севера области. В Кемерове открылся диализный центр на 40 аппаратов «искусственная почка»

- В Кузбассе постоянно нуждаются в процедуре очищения крови более 800 человек. Ежегодно в списки тех, кому показан гемодиализ, попадают более 100 новых пациентов. Мы должны обеспечить этим видом медицинской помощи всех, кто в ней нуждается, - отметила на открытии нового диализного центра замгубернатора Кузбасса Елена Малышева.

До открытия нового центра в Кузбассе работало 160 диализных мест с максимальной нагрузкой 900 человек. А так как в этой процедуре пациенты нуждаются постоянно, отделения были переполнены. Благодаря же тому, что новый центр будет работать в три смены и сможет принимать ежедневно до 240 человек, этот вид медицинской помощи станет доступнее.

Сейчас в Кузбассе работают семь отделений, где проводится процедура очищения крови: три в Кемерове, два в Новокузнецке, по одному в Белове и Прокопьевске. Стоимость лечения одного пациента составляет около одного миллиона рублей в год. Оплачивается лечение из средств ОМС, для пациентов процедуры бесплатны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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