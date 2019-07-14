2019-07-14T06:23:00+03:00
Общество

Кузбассовец поднял вверх две тонны железа

Житель города Белово 40 раз толкнул две 24-килограммовые гири
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец Константин Куликов поднял вверх две тонны железа. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовец Константин Куликов поднял вверх две тонны железа. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Константин Куликов из города Белово за несколько минут 40 раз поднял вверх две 24-килограммовые гири. В обще сложности взятый им вес составил 2016 килограммов.

На завершившемся в Кузбассе ежегодном полицейском турнире «Доблесть Кузбасса» один из участников установил новый рекорд. Специалист отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России «Беловский» старший лейтенант внутренней службы Константин Куликов толкнул две 24-килограммовые гири 40 раз. Это был не только самый лучший результат турнира, но и новый рекорд предыдущий составлял 31 раз.

Самым сильным полицейским по результатам турнира по армрестлингу оказался новокузнечанин, капитан полиции Алексей Смирнов. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Самым сильным полицейским по результатам турнира по армрестлингу оказался новокузнечанин, капитан полиции Алексей Смирнов. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

А вот самым сильным полицейским по результатам турнира по армрестлингу оказался новокузнечанин, капитан полиции Алексей Смирнов.

Турнир «Доблесть Кузбасса» проходил в Новокузнецке. Здесь представители шести команд из разных территориальных подразделений кузбасской полиции состязались в силе и ловкости. Они перетягивали канаты, подтягивались, толкали гири, участвовали в смешанной комбинированной эстафете. Самой сильной командой были признаны «Кузнецкие соколы» из Новокузнецка. Им достался главный приз – служебный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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