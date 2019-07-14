Как супермаркет: кемеровчане обсуждают название школы № 7, где располагался штаб «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-14T07:16:43+03:00

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В Кемерове у школы № 7, где располагался штаб «Зимней вишни», появилось название. Пользователи сравнили его с названием супермаркета.

На здании школы № 7 на улице Пролетарской, 10 появился баннер с названием «Седьмой континент». Фотографии в редакцию «Комсомольской правды» прислала кемеровчанка.

«Вывеска похожа на название супермаркета. Мне кажется, не совсем подходящее для школы название», - написала горожанка.

Отметим, что в России действительно есть сеть супермаркетов с названием «Седьмой континент». Правда, оформление баннеров все же отлично от того, что появился на здании школы.

Напомним, в школе № 7 располагался оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня». После здание образовательного учреждения было решено капитально отремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU