Как супермаркет: кемеровчане обсуждают название школы № 7, где располагался штаб «Зимней вишни»
В Кемерове у школы № 7, где располагался штаб «Зимней вишни», появилось название. Пользователи сравнили его с названием супермаркета.
На здании школы № 7 на улице Пролетарской, 10 появился баннер с названием «Седьмой континент». Фотографии в редакцию «Комсомольской правды» прислала кемеровчанка.
«Вывеска похожа на название супермаркета. Мне кажется, не совсем подходящее для школы название», - написала горожанка.
Отметим, что в России действительно есть сеть супермаркетов с названием «Седьмой континент». Правда, оформление баннеров все же отлично от того, что появился на здании школы.
Напомним, в школе № 7 располагался оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня». После здание образовательного учреждения было решено капитально отремонтировать.
ИСТОЧНИК KP.RU