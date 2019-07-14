2019-07-14T08:41:35+03:00
Происшествия

Легковушка влетела в КамАЗ с опасным грузом в Кузбассе

Машины столкнулись лоб в лоб [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате аварии никто не пострадал Фото: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"В результате аварии никто не пострадал Фото: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"
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На кузбасской трассе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ с опасным грузом. Последствия дорожно-транспортного происшествия попали на видео.

Легковушка vs КамАЗ с цистерной "Огнеопасно".Видео: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"

Авария произошла днем субботы, 13 июля, на въезде в поселок Яя. Кадры с места происшествия появись в Сети. На них видно, что на дороге, где ведется ремонт, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и КамАЗ с цистерной «Огнеопасно». В результате ДТП легковушка была серьезно повреждена.

Как отметили очевидцы аварии, в результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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