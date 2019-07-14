Легковушка влетела в КамАЗ с опасным грузом в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-14T08:41:35+03:00

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На кузбасской трассе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ с опасным грузом. Последствия дорожно-транспортного происшествия попали на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720086" frameborder="0"></iframe> Легковушка vs КамАЗ с цистерной "Огнеопасно".Видео: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"

Авария произошла днем субботы, 13 июля, на въезде в поселок Яя. Кадры с места происшествия появись в Сети. На них видно, что на дороге, где ведется ремонт, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и КамАЗ с цистерной «Огнеопасно». В результате ДТП легковушка была серьезно повреждена.

Как отметили очевидцы аварии, в результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU