Легковушка влетела в КамАЗ с опасным грузом в Кузбассе
На кузбасской трассе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ с опасным грузом. Последствия дорожно-транспортного происшествия попали на видео.
Легковушка vs КамАЗ с цистерной "Огнеопасно".Видео: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"
Авария произошла днем субботы, 13 июля, на въезде в поселок Яя. Кадры с места происшествия появись в Сети. На них видно, что на дороге, где ведется ремонт, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и КамАЗ с цистерной «Огнеопасно». В результате ДТП легковушка была серьезно повреждена.
Как отметили очевидцы аварии, в результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU