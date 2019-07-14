2019-07-14T10:55:48+03:00
Происшествия

Из-за чего произошел крупный пожар на заводе по переработке шин в Кузбассе

С огнем боролись больше 30 сотрудников МЧС
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
С огнем боролись 33 сотрудника МЧС Фото: Александр СерышевС огнем боролись 33 сотрудника МЧС Фото: Александр Серышев
Изменить размер текста:

В МЧС Кузбасса назвали предварительную причину крупного пожара на шиноперерабатывающем заводе в Кузбассе. С огнем боролись больше 30 сотрудников пожарной охраны.

Пожар на заводе по переработке шин на улице Шуштепской в Калтане произошел в конце дня 13 июля.

- Предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве.

На месте работали 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое детей утонули на диких пляжах в Кузбассе
Легковушка влетела в КамАЗ с опасным грузом в Кузбассе
Как супермаркет: кемеровчане обсуждают название школы № 7, где располагался штаб «Зимней вишни»
Кузбассовец поднял вверх две тонны железа
В Кемерове стало на 40 искусственных почек больше
Где в Новокузнецке будет проходить фестиваль уличного кино
Зеленая вода и мусор: кемеровчане возмущены состоянием фонтана
Легковушка влетела в балкон жилого дома в Кемерове
Жарко и немного облачно: какой будет погода 14 июля в Кузбассе
Водитель маршрутки поплатился за проезд на красный свет в Кемерове
Что горело на Заречной улице в Кемерове
После Фестиваля шоколада новокузнечане отправятся домой на общественном транспорте
Пожар на улице Заречной в Кемерове попал на видео
Машина всмятку: на бульваре Строителей в Кемерове произошло ДТП
Илья Сорокин спустится с Кубком Гагарина в кузбасскую шахту
Обиженный кузбассовец ударил врача ножом из-за справки
Без ванны, но с мухами: в Кемерове из-за нарушений закрыли кафе
Из-за найденной закладки новокузнечанин получит срок
Кузбассовец получил в подарок телефон в обертке от шоколада