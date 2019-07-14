Из-за чего произошел крупный пожар на заводе по переработке шин в Кузбассе
С огнем боролись больше 30 сотрудников МЧС
С огнем боролись 33 сотрудника МЧС Фото: Александр Серышев
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В МЧС Кузбасса назвали предварительную причину крупного пожара на шиноперерабатывающем заводе в Кузбассе. С огнем боролись больше 30 сотрудников пожарной охраны.
Пожар на заводе по переработке шин на улице Шуштепской в Калтане произошел в конце дня 13 июля.
- Предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве.
На месте работали 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU