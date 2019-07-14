Жара отступает: в понедельник в Кузбасс вернутся дожди

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-14T14:04:02+03:00

По югу области в понедельник сохранится жара Фото: Кирилл ЧАЩИН

Лишь по югу региона воздух прогреется до +28 градусов

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Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Кузбасса в понедельник, 15 июля. В начале новой недели жара немного отпустит – вместо нее придут грозы и дожди.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночь в Кузбассе пройдет со знаками +7,+12, местами - до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +20,+25 градусов, по югу области - до 28 градусов тепла.

При этом, отмечают синоптики, в регион вернутся дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман.

А вот кемеровчанам зонтики в понедельник не пригодятся, уверяют метеорологи. Днем воздух прогреется до +23,+25 градусов. Кроме того, будет дуть преимущественно слабый ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Также синоптики предупреждают о высокой пожароопасности 4 класса горимости в Беловском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU