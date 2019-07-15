Из-за чего загорелись дома на Заречной улице в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:38 2019-07-15T03:38:07+03:00

Пожар на улице Заречной в Кемерове Фото: "Регион 42" / "ВКонтакте"

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В МЧС Кузбасса назвали предварительную причину пожара на Заречной улице в Кемерове. Днем 13 июля здесь сгорели два дома под одной крышей.

По данным чрезвычайного ведомства, пожар на Заречной улице произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Это предварительная причина, уточнили в МЧС.

Напомним, ЧП произошло днем субботы. Горожан обеспокоил густой дым – кадрами они поделились в социальных сетях, испугавшись, что опять горит что-то масштабное.

В ликвидации пожара участвовал 21 сотрудник МЧС, привлекалось шесть единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU