Из-за чего загорелись дома на Заречной улице в Кемерове
Специалисты назвали предварительную причину пожара
Пожар на улице Заречной в Кемерове Фото: "Регион 42" / "ВКонтакте"
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В МЧС Кузбасса назвали предварительную причину пожара на Заречной улице в Кемерове. Днем 13 июля здесь сгорели два дома под одной крышей.
По данным чрезвычайного ведомства, пожар на Заречной улице произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Это предварительная причина, уточнили в МЧС.
Напомним, ЧП произошло днем субботы. Горожан обеспокоил густой дым – кадрами они поделились в социальных сетях, испугавшись, что опять горит что-то масштабное.
В ликвидации пожара участвовал 21 сотрудник МЧС, привлекалось шесть единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU