Мэр Кемерова: «К 2021 году построим 17 новых детских садов»
В Кемерове к 2021 году появятся 17 новых детских садов. Об этом заявил мэр города Илья Середюк.
Кемеровский градоначальник рассказал о планах по строительству детских садов и школ. По его словам, к 2021 году в городе появятся 17 новых дошкольных учреждений и как минимум две школы.
- Всего к 2021 году планируем построить 17 детских комбинатов. В том числе на ФПК, в жилых комплексах «Родные просторы», «Верхний бульвар», в Кедровке. Будут строиться и новые школы, - сказал Илья Середюк, подводя итоги недели с 8 по 14 июля.
Мэр отметил, что ежегодно в Кемерове возводится по одной цифровой школе. Так, в конце 2018 года в эксплуатацию ввели второй корпус школы № 36 на Радуге. Сейчас ведется строительство школы в Лесной Поляне.
- А в следующем году мы планируем приступить к строительству новой современной цифровой школы на 1225 мест в микрорайоне «Кемерово-Сити», - отметил глава.
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- Обсуждали вопросы строительства детского сада, всего их здесь запланировано пять, включая существующий - «АБВГДейку». Конкурсные процедуры на новый детский сад уже назначены, в августе будет определен подрядчик, который приступит к строительству. Ориентировочный срок работ - один год, - сказал мэр. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU