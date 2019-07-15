В Шерегеше назначили нового и.о. главы

СЕГОДНЯ 06:13 2019-07-15T06:31:36+03:00

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В Шерегеше назначили нового исполняющего обязанности главы поселка. Должность занял Владимир Лупенко.

- С 3 июля временно исполняющим обязанности главы является Владимир Лупенко. Действующий исполняющий обязанности Александр Зоткин находится в отпуске, - пояснили «Комсомолке» в администрации Таштагольского района.

Собеседница издания отметила, что Владимир Лупенко ранее занимал должность заместителя главы Шерегеша.

Отметим, что должность главы поселка занимает Виктор Дорогунцов, который с 2016 года находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки. Ранее появилась информация об отставке Дорогунцова, однако ее опровергли в администрации Шерегеша.

ИСТОЧНИК KP.RU