Пьяный новокузнечанин наехал на семью с годовалыми детьми на берегу реки
В Новокузнецке на берегу реки произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадали женщина и два годовалых ребенка.
ДТП произошло около 18.00 на Притомском шоссе. 57-летний водитель оставил свой автомобиль Toyota Camry на дамбе. В какой-то момент машина начала движение и наехала на отдыхавших на берегу реки горожан.
- В результате медицинская помощь потребовалась 33-летней горожанке и двум ее годовалым детям, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Как выяснили полицейские, за несколько дней до происшествия водителя лишили прав за пьяную езду.
- Предварительно установлено, что в этот раз горожанин вновь сел за руль в состоянии опьянения, - добавили в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя составлен протокол за управление транспортным средством без прав. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
ИСТОЧНИК KP.RU