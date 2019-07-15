2019-07-15T07:03:03+03:00
Происшествия

Пьяный новокузнечанин наехал на семью с годовалыми детьми на берегу реки

Мужчина был лишен прав за пьяную езду
Екатерина БОРМОТОВА
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Инцидент произошел на Притомском шоссе Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"Инцидент произошел на Притомском шоссе Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке на берегу реки произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадали женщина и два годовалых ребенка.

ДТП произошло около 18.00 на Притомском шоссе. 57-летний водитель оставил свой автомобиль Toyota Camry на дамбе. В какой-то момент машина начала движение и наехала на отдыхавших на берегу реки горожан.

- В результате медицинская помощь потребовалась 33-летней горожанке и двум ее годовалым детям, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как выяснили полицейские, за несколько дней до происшествия водителя лишили прав за пьяную езду.

- Предварительно установлено, что в этот раз горожанин вновь сел за руль в состоянии опьянения, - добавили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя составлен протокол за управление транспортным средством без прав. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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