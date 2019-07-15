2019-07-15T07:15:51+03:00
Происшествия

Женщина и 7-летняя девочка попали в воронку на Беловском водохранилище

Они утонули
Екатерина БОРМОТОВА
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Родственникам удалось спасти 10-летнего мальчикаРодственникам удалось спасти 10-летнего мальчикаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе погибли женщина с 7-летней дочерью. Они попали в воронку на Беловском водохранилище.

Трагический случай произошел около 14.00 воскресенья. Проводится доследственная проверка.

- Предварительно установлено, что потерпевшая с сыном, дочерью и родственниками купались в технологическом водоеме на Беловской ГРЭС. В воде 10-летнего мальчика стало сносить к другому берегу, мать с сестрой попытались ему помочь, однако их затянуло в водоворот, и они утонули, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что родственникам удалось спасти мальчика. Тела его матери и сестры были обнаружены в 20 метрах от места, где они утонули.

- Необходимо отметить, что на берегу по периметру стоит несколько знаков «Купаться запрещено», - уточнили в Следкоме.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», днем ранее на кузбасских водоемах утонули еще двое подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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