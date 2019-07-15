Женщина и 7-летняя девочка попали в воронку на Беловском водохранилище

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-15T07:15:51+03:00

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В Кузбассе погибли женщина с 7-летней дочерью. Они попали в воронку на Беловском водохранилище.

Трагический случай произошел около 14.00 воскресенья. Проводится доследственная проверка.

- Предварительно установлено, что потерпевшая с сыном, дочерью и родственниками купались в технологическом водоеме на Беловской ГРЭС. В воде 10-летнего мальчика стало сносить к другому берегу, мать с сестрой попытались ему помочь, однако их затянуло в водоворот, и они утонули, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что родственникам удалось спасти мальчика. Тела его матери и сестры были обнаружены в 20 метрах от места, где они утонули.

- Необходимо отметить, что на берегу по периметру стоит несколько знаков «Купаться запрещено», - уточнили в Следкоме.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», днем ранее на кузбасских водоемах утонули еще двое подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU