У кемеровчан отключили газ и горячую воду
Ресурсы не будут подаваться жителям Лесной Поляны
Жителям Лесной Поляны придется потерпеть три дняФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кемерове у жителей жилого района Лесная Поляна отключили газ. Без ресурсов кемеровчане остались на три дня.
- Подача газа в жилые дома и учреждения жилого района Лесная Поляна прекращена с 9.00 15 июля до 9.00 18 июля, - сообщили в администрации Кемерова.
Отмечается, что отключения связаны с проведением внеплановых работ на газопроводе от ГРС-3.
В мэрии уточнили, что с 15 по 18 июля в Лесной Поляне также будет отсутствовать горячее водоснабжение.
ИСТОЧНИК KP.RU