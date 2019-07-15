2019-07-15T09:00:59+03:00
Общество

У кемеровчан отключили газ и горячую воду

Ресурсы не будут подаваться жителям Лесной Поляны
Екатерина БОРМОТОВА
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Жителям Лесной Поляны придется потерпеть три дняЖителям Лесной Поляны придется потерпеть три дняФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кемерове у жителей жилого района Лесная Поляна отключили газ. Без ресурсов кемеровчане остались на три дня.

- Подача газа в жилые дома и учреждения жилого района Лесная Поляна прекращена с 9.00 15 июля до 9.00 18 июля, - сообщили в администрации Кемерова.

Отмечается, что отключения связаны с проведением внеплановых работ на газопроводе от ГРС-3.

В мэрии уточнили, что с 15 по 18 июля в Лесной Поляне также будет отсутствовать горячее водоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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