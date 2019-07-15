Фонтаны, дороги, туалеты: на что новокузнечане хотят потратить 38 миллиардов рублей народного бюджета

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-15T09:41:38+03:00

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В течение двух недель жители Новокузнецка могли подать предложение по формированию бюджета на 2020 год. 15 июля прием предложений заканчивается.

Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов напомнил горожанам о том, что в понедельник, 15 июля, заканчивается прием предложений для формирования народного бюджета. За две недели поступило порядка тысячи предложений на общую сумму более 38 миллиардов рублей. И теперь экономическому блоку администрации предстоит проанализировать их и вынести на рассмотрение комитетов по основным направлениям.

Больше всего предложений относится к сфере культуры, дорожного хозяйства и благоустройства. Также горожан волнуют вопросы спорта, образования и ЖКХ. Среди предложений – организация площадок для выгула собак, комнаты для матери и ребенка в парке имени Гагарина, уличных туалетов. Просят новокузнечане отремонтировать Бызовское шоссе и обустроить переходы и остановки, построить фонтаны и даже отсыпать песком дворовое футбольное поле.

- Я очень благодарен всем, кто уже внес свой вклад в эту совместную работу, - отметил Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram. - 16 июля в 18.30 вы сможете увидеть трансляцию передачи «Народный бюджеты 2020» в прямом эфире «Ново-ТВ» и в моем Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU