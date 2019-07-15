Годовалый ребенок выпал из окна в Новокузнецке
В Новокузнецке полуторогодовалый ребенок выпал из окна. Мальчика доставили в реанимацию.
Случай произошел в Заводском районе около 20.40 воскресенья. Мальчик выпал из окна на втором этаже и сильно травмировался.
Полиция установила, что мама малыша оставила его с другими детьми и вышла в соседнюю комнату. В ее отсутствие мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.
- Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении. Ему диагностированы травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Отметим, что похожий случай в Новокузнецке произошел в конце июня.
ИСТОЧНИК KP.RU