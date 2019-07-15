Годовалый ребенок выпал из окна в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-15T10:48:51+03:00

Он находится в реанимации

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В Новокузнецке полуторогодовалый ребенок выпал из окна. Мальчика доставили в реанимацию.

Случай произошел в Заводском районе около 20.40 воскресенья. Мальчик выпал из окна на втором этаже и сильно травмировался.

Полиция установила, что мама малыша оставила его с другими детьми и вышла в соседнюю комнату. В ее отсутствие мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.

- Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении. Ему диагностированы травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, что похожий случай в Новокузнецке произошел в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU