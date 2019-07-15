2019-07-15T12:15:26+03:00
Общество

На кемеровском рынке обнаружили хищений на 10 миллионов рублей

Возместить ущерб удалось лишь через суд
Екатерина РОМАНОВА
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На кемеровском рынке обнаружили хищений на 10 миллионов рублейНа кемеровском рынке обнаружили хищений на 10 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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После неких манипуляций со счетчиком счета за электричество одного из популярных кемеровских рынков существенно уменьшились. Но энергетики узнали об этом, и теперь компания сполна заплатит за воровство.

Руководство одного из крупных рынков областного центра в погоне за экономией решило занижать показания счетчика. Для этого с самого счетчика была сорвана магнитная пломба, а в схемы – внесены изменения. Компания некоторое время платила меньше, чем потребляла фактически. Однако во время одного из дистанционных мониторингов энергопотребления специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» заподозрили неладное. Ту же была организована выездная проверка. После того, как факт незаконного потребления подтвердился, энергетики подали в суд за возмещением ущерба. Сумма задолженности составила 10,2 миллиона рублей.

По словам начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии Романа Ровенского, руководству рынка придется оплатить единовременно сумму, которой при честном потреблении хватило бы на десятки лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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