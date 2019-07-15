В Кузбасс прибыли дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-15T12:35:40+03:00

137 иркутских детей в сопровождении педагогов и медработников прибыли в Кузбасс Фото: АКО

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В Кузбасс прибыла делегация из пострадавшей от наводнения Иркутской области. Это 137 школьников, 11 педагогов и 2 медработника.

Прибывших иркутян разместили в двух образовательных организациях Промышленновского и Прокопьевского районов. В нашем регионе они будут находиться три недели.

- Для них организовано пятиразовое питание, медицинское и психологическое сопровождение, развлекательная программа. Планируется, что делегация из Иркутска в рамках экскурсионных мероприятий встретится с олимпийскими чемпионами Кемеровской области, посетит мобильный автогородок и мобильный комплекс ГТО, - рассказали в администрации Кемеровской области.

Перед заездом иркутских школьников в кузбасских учреждениях прошли проверки на соблюдение требований безопасности.

Напомним, 27 июня, спустя два дня после повышения уровня воды в реках Ия, Уда и Бирюса в Иркутской области был введен режим ЧС. Затопленными оказались жители почти семи тысяч домов в 83 населенных пунктах. Без крова осталось больше 30 тысяч человек. Из-за наводнения погибли сотни животных, в Иркутскую область завезли десятки тысяч вакцин против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

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ИСТОЧНИК KP.RU