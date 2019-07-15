2019-07-15T13:19:57+03:00
Общество

Кузбасс в центре циклона: погода на 16-19 июля

Синоптики прогнозируют порывистый ветер, жару и грозы
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс в центре циклона: погода на 16-19 июляКузбасс в центре циклона: погода на 16-19 июляФото: Екатерина РОМАНОВА
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На этой неделе погода будет довольно однообразной: прохладный северо-восточный ветер, комфортное тепло. И все это вперемешку с дождями и грозами.

- В ближайшие дни характер погоды будет неустойчивым. До воскресенья мы будем находиться в центре высотного циклона, поэтому практически ежедневно есть вероятность осадков, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - При этом температура воздуха будет вполне комфортной для июля и сохранится прохладный ветерок северо-восточного направления.

Во вторник на территории Кузбасса ожидается +22…+27 градусов днем и +10…+15 ночью. При этом местами пройдут дожди, прогремят грозы, а кое-где выпадет град.

В среду, четверг и пятницу погода не изменит своего характера, а температурные колебания не превысят пары градусов. порывы северо-восточного ветра могут достигать 16 метров в секунду.

Лишь к выходным вероятность осадков станет намного ниже, а температура воздуха не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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