На обустройство новой площади в Кемерове потратят 95 миллионов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-15T13:37:35+03:00

Всего на строительство новой площади потратят 150 миллионов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Информация о торгах размещена на сайте госзакупок

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Кемеровские власти планируют потратить на обустройство Московской площади 95 миллионов рублей. Данная информация появилась на сайте госзакупок.

Как сообщается в документе, размещенном на Едином портале госзакупок, благоустройство первого этапа будущей Московской площади составит 95,4 миллиона рублей. Новый объект появится на пересечении улицы Терешковой и проспекта Притомского.

Заказчиком выступает Управление городского развития администрации города Кемерово. Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 19 июля, сам же аукцион состоится 23 июля. Также отмечается, что финансировать строительство Московской площади будут городской и областной бюджеты.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», всего на строительство Московской площади власти планируют потратить 150 миллионов рублей. Новый объект должен появиться в Кемерове в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU