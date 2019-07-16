В Кемерове арестовали нерадивую мать

СЕГОДНЯ 04:29 2019-07-16T04:44:39+03:00

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В Кемерове арестовали местную жительницу, которая не выплачивала своему сыну алименты. Женщина скрывалась от судебных приставов и подверглась суровому наказанию.

Приставы возбудили исполнительное производство в отношении кемеровчанки, которую суд обязал выплачивать алименты несовершеннолетнему сыну. Добровольно женщина этого не делала и накопила долг в 300 тысяч рублей.

К должнице применили несколько ограничительных мер, в том числе лишили возможности выезда за пределы России и арестовали ее счета. Однако ситуацию это не исправило. С 2018 года женщина стала скрываться от приставов – не проживала по месту регистрации и не являлась в суды. Однако найти ее все же удалось.

Приставы выяснили, что кемеровчанка устроилась на работу в павильон по продаже фруктов. Женщину застали на рабочем месте и принудительно доставили в суд.

- Судья вынес решение о назначении должнице наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток, отбывать которые женщина отправилась прямо из зала суда, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что после отбывания наказания за кемеровчанкой сохранится обязанность по исполнению алиментных обязательств. В противном случае ее могут подвергнуть более жесткому наказанию – вплоть до лишения свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU