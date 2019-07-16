"Потворство терроризму": Кузнецов приказал снести гаражи в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:52 2019-07-16T06:35:53+03:00

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В Новокузнецке начали борьбу с гаражами, которые находятся на территориях общеобразовательных учреждений. С просьбой обеспечить безопасность детей к главе города обратилась директор одной из школ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720383" frameborder="0"></iframe> Что сделают с гаражами на территориях новокузнецких школ.Видео: Instagram Сергея Кузнецова

Во время выездного заседания по подготовке территорий общеобразовательных учреждений города к новому учебному году к мэру Новокузнецка Сергею Кузнецова обратилась директор школы №70. Она рассказала, что на территории школы находятся частные железные гаражи, и родители учеников обеспокоены тем, что их дети постоянно вынуждены находиться рядом с ними, а это небезопасно.

- Ко мне неоднократно поступают жалобы от родителей. Если посмотреть на эту проблему комплексно, то это - в первую очередь, безопасность наших детей! – отметил глава города на свей странице в сети Intsgram. - Требую от руководителей общеобразовательных учреждений провести работу с собственниками железных гаражей, находящихся около учебного заведения, и освободить территории к 1 сентября 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720384" frameborder="0"></iframe> Незаконные гаражи в Новокузнецке.Видео: Instagram Сергея Кузнецова

Также Кузнецов отметил, что гаражи на территории школы - это "потворство терроризму". Как сообщает пресс-служба администрации города, уже 16 июля начнется демонтаж незаконно установленных железных гаражей с территорий образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU