2019-07-16T06:35:53+03:00
Общество

"Потворство терроризму": Кузнецов приказал снести гаражи в Новокузнецке

Глава города потребовал срочно освободить территории школ
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Что сделают с гаражами на территориях новокузнецких школ. ФОТО: пресс-служба администрации НовокузнецкаЧто сделают с гаражами на территориях новокузнецких школ. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка
Изменить размер текста:

В Новокузнецке начали борьбу с гаражами, которые находятся на территориях общеобразовательных учреждений. С просьбой обеспечить безопасность детей к главе города обратилась директор одной из школ.

Что сделают с гаражами на территориях новокузнецких школ.Видео: Instagram Сергея Кузнецова

Во время выездного заседания по подготовке территорий общеобразовательных учреждений города к новому учебному году к мэру Новокузнецка Сергею Кузнецова обратилась директор школы №70. Она рассказала, что на территории школы находятся частные железные гаражи, и родители учеников обеспокоены тем, что их дети постоянно вынуждены находиться рядом с ними, а это небезопасно.

- Ко мне неоднократно поступают жалобы от родителей. Если посмотреть на эту проблему комплексно, то это - в первую очередь, безопасность наших детей! – отметил глава города на свей странице в сети Intsgram. - Требую от руководителей общеобразовательных учреждений провести работу с собственниками железных гаражей, находящихся около учебного заведения, и освободить территории к 1 сентября 2019 года.

Незаконные гаражи в Новокузнецке.Видео: Instagram Сергея Кузнецова

Также Кузнецов отметил, что гаражи на территории школы - это "потворство терроризму". Как сообщает пресс-служба администрации города, уже 16 июля начнется демонтаж незаконно установленных железных гаражей с территорий образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24