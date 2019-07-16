"Потворство терроризму": Кузнецов приказал снести гаражи в Новокузнецке
В Новокузнецке начали борьбу с гаражами, которые находятся на территориях общеобразовательных учреждений. С просьбой обеспечить безопасность детей к главе города обратилась директор одной из школ.
Что сделают с гаражами на территориях новокузнецких школ.Видео: Instagram Сергея Кузнецова
Во время выездного заседания по подготовке территорий общеобразовательных учреждений города к новому учебному году к мэру Новокузнецка Сергею Кузнецова обратилась директор школы №70. Она рассказала, что на территории школы находятся частные железные гаражи, и родители учеников обеспокоены тем, что их дети постоянно вынуждены находиться рядом с ними, а это небезопасно.
- Ко мне неоднократно поступают жалобы от родителей. Если посмотреть на эту проблему комплексно, то это - в первую очередь, безопасность наших детей! – отметил глава города на свей странице в сети Intsgram. - Требую от руководителей общеобразовательных учреждений провести работу с собственниками железных гаражей, находящихся около учебного заведения, и освободить территории к 1 сентября 2019 года.
Незаконные гаражи в Новокузнецке.Видео: Instagram Сергея Кузнецова
Также Кузнецов отметил, что гаражи на территории школы - это "потворство терроризму". Как сообщает пресс-служба администрации города, уже 16 июля начнется демонтаж незаконно установленных железных гаражей с территорий образовательных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU