Красная луна: кузбассовцы делятся фотографиями накануне затмения

СЕГОДНЯ 06:06 2019-07-16T06:41:02+03:00

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Жители Кузбасса делятся фотографиями красной луны, которая появилась на небе накануне лунного затмения.

Луну, которая на закате окрасилась в красные тона, в Кемерове и в Новокузнецке наблюдали в воскресенье, 14 июля, и в понедельник, 15-го числа. Фото, на котором запечатлено необычное явление, в редакцию прислала читательница Татьяна Рогачева. Примечательно, что небесное светило изменило цвет накануне лунного затмения.

Частичное лунное затмение пройдет уже этой ночью и будет видно практически по всей России. Как сообщают «РИА Новости», оно начнется в 21.43 по московскому времени – в этот момент Луна коснется земной полутени. А максимальное погружение спутника в земную полутень произойдет в 0.31 17 июля. Эта фаза продлится до 2.00.

К слову, кузбассовцам может помешать увидеть затмение ненастная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU