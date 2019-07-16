2019-07-16T07:07:14+03:00
Общество

Доигралась: кемеровчанку наказали за азартные игры

Попасть в подпольный игорный клуб можно было только через проверенных людей
Екатерина РОМАНОВА
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Доигралась: кемеровчанку наказали за азартные игрыДоигралась: кемеровчанку наказали за азартные игрыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Секретный игорный клуб обнаружили стражи порядка в Кемерове. Клуб прикрыли, а администратора игорного заведения оштрафовали за проведение азартных игр.

27-летняя жительница областного центра нашла неплохую работу. Она устроилась в марте 2019 года администратором в игорный клуб. Женщина должна была проводить игровой процесс, обслуживать оборудование, принимать ставки от клиентов и выплачивать победителям выигрыши. Клуб был нелегальным, и попасть в него можно было только по рекомендациям проверенных клиентов и только после звонка администратору. Тем не менее, работу заведения оперативники прекратили.

Администратор попала под суд за незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны. Женщина полностью признала вину. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, суд назначил экс-администратору наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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