Доигралась: кемеровчанку наказали за азартные игры

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-16T07:07:14+03:00

Попасть в подпольный игорный клуб можно было только через проверенных людей

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Секретный игорный клуб обнаружили стражи порядка в Кемерове. Клуб прикрыли, а администратора игорного заведения оштрафовали за проведение азартных игр.

27-летняя жительница областного центра нашла неплохую работу. Она устроилась в марте 2019 года администратором в игорный клуб. Женщина должна была проводить игровой процесс, обслуживать оборудование, принимать ставки от клиентов и выплачивать победителям выигрыши. Клуб был нелегальным, и попасть в него можно было только по рекомендациям проверенных клиентов и только после звонка администратору. Тем не менее, работу заведения оперативники прекратили.

Администратор попала под суд за незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны. Женщина полностью признала вину. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, суд назначил экс-администратору наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU