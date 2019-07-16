389 кузбасских семей смогли уехать из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-16T07:59:42+03:00

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Кузбассовцы переселяются из ветхого жилья в новое. За прошедшие полгода 389 семей смогли переехать в безопасные дома и квартиры.

Больше всего повезло в этом году жителям Прокопьевска. На то, чтобы переселить горожан из ветхого жилья и с подрабатывамых территорий, сюда направлено более 502 миллионов рублей из федерального бюджета. В Анжеро-Судженск - почти 263 миллиона рублей, в Киселевск - 260 миллионов рублей. Меньше всего досталось Белово и Осинникам - 13,6 и 8,9 миллиона рублей соответственно. За шесть месяцев 2019 года уже переселили 389 семей. На это потребовалось почти 773 миллиона рублей. Однако программа продолжает работать, и кузбассовцы будут получать новые квартиры до конца года.

Кстати, сейчас в Кузбассе действуют две программы переселения. По программе государственного учреждения реструктуризации шахт в 2019 году запланировано переселение 54 семей на 103,5 миллиона рублей. Также работает комплексная программа поэтапной ликвидации убыточных шахт, которые находятся территории Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска, и переселения жителей с подработанных территорий. Всего по этой программе планируется снести 4,7 тысячи домов и переселить более 5,5 тысячи человек. На эти цели необходимо 10,62 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба областной администрации, в 2019 году запланировано переселение 470 семей на 944,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU