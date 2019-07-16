Пьяный кузбассовец с ножом запер беременную жену дома

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-16T11:27:30+03:00

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Жительница Киселевска сделала своему мужу замечание: тот чрезмерно увлекался спиртным. Мужчину задело такое заявление супруги, и тогда он запер ее дома, взял в руки нож и пообещал убить.

41-летний житель Киселевска в апреле 2019 года распивал дома спиртное. Его беременная супруга сделала мужчине замечание, на которое тот отреагировал очень бурно. Женщина решила уйти из дома на время, чтобы супруг успокоился, но тот закрыл входные двери изнутри и, схватив нож, стал угрожать жене.

Женщина смогла дозвониться до родственников, а те вызвали полицию. Стражи порядка в течение нескольких часов уговаривали пьяного мужчину отпустить беременную женщину. Но вместо этого он лишь подводил ее к окну, приставив к шее нож. В конце концов он открыл дверь и был задержан.

- Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал полностью, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU