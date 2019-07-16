2019-07-16T11:27:30+03:00
Происшествия

Пьяный кузбассовец с ножом запер беременную жену дома

Несколько часов он угрожал убить женщину
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Пьяный кузбассовец с ножом запер беременную жену домаПьяный кузбассовец с ножом запер беременную жену домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жительница Киселевска сделала своему мужу замечание: тот чрезмерно увлекался спиртным. Мужчину задело такое заявление супруги, и тогда он запер ее дома, взял в руки нож и пообещал убить.

41-летний житель Киселевска в апреле 2019 года распивал дома спиртное. Его беременная супруга сделала мужчине замечание, на которое тот отреагировал очень бурно. Женщина решила уйти из дома на время, чтобы супруг успокоился, но тот закрыл входные двери изнутри и, схватив нож, стал угрожать жене.

Женщина смогла дозвониться до родственников, а те вызвали полицию. Стражи порядка в течение нескольких часов уговаривали пьяного мужчину отпустить беременную женщину. Но вместо этого он лишь подводил ее к окну, приставив к шее нож. В конце концов он открыл дверь и был задержан.

- Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал полностью, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин с татуировкой из пяти точек ищут полтора месяца
На железнодорожном вокзале в Белово установили фортепиано
Как Леннон и Маккартни: собаки идут по пешеходному переходу в Кемерове
«Это наша корова, и мы ее доим!»: в кузбасской колонии-поселении установили рекорд
389 кузбасских семей смогли уехать из аварийного жилья
Доигралась: кемеровчанку наказали за азартные игры
Красная луна: кузбассовцы делятся фотографиями накануне затмения
«Потворство терроризму»: Кузнецов приказал снести гаражи в Новокузнецке
В Кемерове арестовали нерадивую мать
Раздор в семье: в Кемерове пенсионерка подала в суд на свою дочь
Кузбассовец обманул интернет-провайдера на 5 миллионов рублей
На обустройство новой площади в Кемерове потратят 95 миллионов
Кузбасс в центре циклона: погода на 16-19 июля
В Кузбасс прибыли дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области