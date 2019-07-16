2019-07-16T11:31:21+03:00
Общество

«Это наша корова, и мы ее доим!»: в кузбасской колонии-поселении установили рекорд

Корова Вертлявая дала 54 литра молока за сутки
Екатерина РОМАНОВА
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Вертлявая готова устанавливать новые рекорды. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.Вертлявая готова устанавливать новые рекорды. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.
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Рекордный надой от одной коровы получили в кузбасской колонии-поселении. Здесь корова по кличке Вертлявая дала 54 литра молока за одни сутки. Такого надоя не было на протяжении 50 лет!

Во время проверки доения коров в колонии-поселении поселка Ново-Ивановский членов комиссии ждал сюрприз. Оказалась, что корова Вертлявая дает очень много молока: более 50 литров в сутки. При этом процент жирности составляет 3,95! А позже оказалось, что рекордсменка не ограничивает себя рамками: 13 июля она дала за три доения 51 литр молока, 14-го - 52 литра, а 15 июля - 54,1 литра молока! При том, что средней нормой для коров является от 15 до 40 литров. Специалисты колонии-поселения отмечают, что подобных надоев не было на протяжении 50 лет.

- Сегодня в сельскохозяйственных учреждениях УИС созданы все условия для повышения качества и количества надоев молока, включая кормление буренок и их содержание, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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