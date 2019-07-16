СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-16T11:31:01+03:00

На железнодорожном вокзале в Белово установили фортепиано Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Сыграть на нем могут все желающие

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На железнодорожном вокзале в Белово в зале ожидания установили фортепиано.

Сыграть на нем могут все желающие.

Недавно установленное фортепиано стало одним из элементов обустроенной музыкальной зоны. Помимо инструмента в ней установлены тумбы и ретро-фонари.

Посетители уже оценили возможность проявить свои творческие способности. Так, пассажиры уже успели сыграть на инструменте произведения Эдварда Грига, Франца Шуберта, популярные песни Юрия Антонова и Раймонда Паулса.

- Мы стараемся, чтобы пассажиры чувствовали себя как дома, так как настоящий комфорт – это не только мягкие диваны, журналы и телевизор. Все должно быть в гармонии, –отметила начальник вокзала Белово Светлана Подушкина.

Кстати, ранее фортепиано появилось на вокзале Томск-I в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU