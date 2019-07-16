На железнодорожном вокзале в Белово установили фортепиано
На железнодорожном вокзале в Белово в зале ожидания установили фортепиано.
Сыграть на нем могут все желающие.
Недавно установленное фортепиано стало одним из элементов обустроенной музыкальной зоны. Помимо инструмента в ней установлены тумбы и ретро-фонари.
Посетители уже оценили возможность проявить свои творческие способности. Так, пассажиры уже успели сыграть на инструменте произведения Эдварда Грига, Франца Шуберта, популярные песни Юрия Антонова и Раймонда Паулса.
- Мы стараемся, чтобы пассажиры чувствовали себя как дома, так как настоящий комфорт – это не только мягкие диваны, журналы и телевизор. Все должно быть в гармонии, –отметила начальник вокзала Белово Светлана Подушкина.
Кстати, ранее фортепиано появилось на вокзале Томск-I в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU