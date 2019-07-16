СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-16T11:40:45+03:00

Кемеровчанин с татуировкой из пяти точек ищут полтора месяца. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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27-летнего кемеровчанина разыскивают уже больше полутора месяцев. Андрей Бабаревич вышел из дома 27 мая 2019 года, и с тех пор о нем ничего не известно.

Андрей Бабаревич ушел из дома в Кировском районе Кемерова 27 мая нынешнего года. С тех пор он не выходил на связь, а о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид около 27 лет, рост 175-180 см, телосложение среднее, волос короткий темный, глаза темные, брови дугообразные густые, спинка носа вогнутая,губы толстые, подбородок прямой.

Особая примета: на кисти левой руки имеется татуировка - пять точек.

В день исчезновения был одет в спортивную кофту белого цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кепку черного цвета, кроссовки белого цвета.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Андрея Бабаревича, сообщить об этом.

Сделать это можно по телефонам: 8-(3842)-39-07-21, 39-07-24, 39-07-15 либо «02» (102 – с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU