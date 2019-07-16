СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-16T13:30:08+03:00

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Воды Кии вновь становятся прозрачными и чистыми. Это случилось после того, как на впадающей в нее реке Кундат пресекли незаконную золотодобычу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720465" frameborder="0"></iframe> Кузбасские силовики следят за чистотой рек с воздуха.Видео: vk.com, Сергей Цивилев

Всего две недели назад в Кузбассе прошла спецоперация, во время которой бойцы спецназа задержали золотодобытчиков. Те с оружием в руках сторожили место незаконной добычи золота, которая велась варварскими методами. То, насколько пагубным было влияние их действий на экологию, видно уже сегодня. Всего две недели назад воды Кундата были мутными, грязно-желтыми. А вместе с ними замутились и воды Кии. Теперь же вода, хоть и не обрела прежнего голубоватого оттенка, стала вновь прозрачной и чистой.

«Мониторинг реки продолжается. Сотрудники администрации вместе с силовиками осматривают реку с воздуха. Следят за состоянием воды и местные жители. Один из них прислал мне видео, на котором видно, как изменился Кундат, - отметил Сергей Цивилев на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». - Продолжаем держать ситуацию на контроле. Сюда могут прийти новые нарушители, но их будет ждать такой же «теплый прием», как их предшественников».

ИСТОЧНИК KP.RU