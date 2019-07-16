2019-07-16T13:31:14+03:00
Происшествия

Годовалый малыш упал с четвертого этажа в Кемерове

Ребенок залез на окно по компьютерному столу
Екатерина РОМАНОВА
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Годовалый малыш упал с четвертого этажа в Кемерове.Годовалый малыш упал с четвертого этажа в Кемерове.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Маленький ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал вниз с высоты четвертого этажа. Юный кемеровчанин остался жив, но получил многочисленные травмы.

Родители годовалого ребенка буквально на несколько минут ослабили внимание и отвлеклись от своего малыша. Но и этих минут хватило на то, чтобы он залез на компьютерный стол, оттуда – на окно и облокотился на москитную сетку. Вместе с ней он и упал с высоты четвертого этажа.

Малыша тут же доставили в городскую больницу, где врачи диагностировали ему многочисленные травмы. Пока врачи занимаются спасением ребенка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- Открытое для проветривания окно может стать причиной несчастного случая, поэтому очень важно внимательнее следить за малолетними детьми и не оставлять их без присмотра ни на минуту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Если будет установлено, что факт падения произошел по вине родителей, они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Напомним, накануне похожий случай произошел в Новокузнецке. Здесь ребенок чуть старше года выпал из окна второго этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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