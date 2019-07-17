Нового начальника областного департамента назначили в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:14 2019-07-17T03:14:49+03:00

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В администрации Кемеровской области – новое назначение. Департамент электроэнергетики возглавил Андрей Герасимцев. До этого он был исполняющим обязанности начальника этого же департамента.

Андрей Герасимцев родился 12 декабря 1973 года в Междуреченске. В 1998 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение». Затем в течение 17 лет работал на различных предприятиях города Кемерово.

В 2016 году Герасимцев начал работать в областной администрации. В 2017 году поступил на государственную гражданскую службу в должности заместителя начальника департамента электроэнергетики – начальника отдела по работе с электростанциями.

С ноября 2017 Герасимцев исполнял обязанности начальника департамента электроэнергетики, а теперь он возглавил его.

ИСТОЧНИК KP.RU