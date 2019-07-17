Таксист сбил пешехода в центре Кемерова

СЕГОДНЯ 04:09 2019-07-17T04:09:53+03:00

Пострадавшего увезли в больницу с травмами

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Вечером во вторник на Советском проспекте в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь на пешеходном переходе около Дома культуры «Азот» сбили пешехода.

Как сообщают очевидцы, пожилой мужчина вместе с супругой переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В это же время по дороге ехало такси. Его водитель по каким-то причинам не остановил машину и сбил человека.

Один из очевидцев дорожно-транспортного происшествия отмечает, что машину. протащил пострадавшего несколько метров на капоте, прежде, чем остановил автомобиль.

«Судя по всему, черепно-мозговая травма, рассечение (об стойку), перелом ключицы – возможно», - предположил очевидец Александр Атаманов.

Также горожане, ставшие невольными свидетелями случившегося, отметили, что кареты скорой помощи прибыла в течение десяти минут после того, как поступил сигнал.

ИСТОЧНИК KP.RU