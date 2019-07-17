Таксист сбил пешехода в центре Кемерова
Вечером во вторник на Советском проспекте в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь на пешеходном переходе около Дома культуры «Азот» сбили пешехода.
Как сообщают очевидцы, пожилой мужчина вместе с супругой переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В это же время по дороге ехало такси. Его водитель по каким-то причинам не остановил машину и сбил человека.
Один из очевидцев дорожно-транспортного происшествия отмечает, что машину. протащил пострадавшего несколько метров на капоте, прежде, чем остановил автомобиль.
«Судя по всему, черепно-мозговая травма, рассечение (об стойку), перелом ключицы – возможно», - предположил очевидец Александр Атаманов.
Также горожане, ставшие невольными свидетелями случившегося, отметили, что кареты скорой помощи прибыла в течение десяти минут после того, как поступил сигнал.
ИСТОЧНИК KP.RU