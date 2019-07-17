Когда снесут многоэтажку в Новоильинском районе Новокузнецка

СЕГОДНЯ 05:18 2019-07-17T05:18:06+03:00

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Многоквартирный дом по улице Запсибовцев, 14, что в Новокузнецке, срочно расселили еще в январе 2019 года. Здание признали аварийным, однако до сих пор оно не снесено.

Тогда, в январе, жильцы дома срочно покидали свои дома. Администрация города выплатила компенсацию или предоставила другое жилье всем семьям. С тех пор дом стоит пустым, и работ по демонтажу его конструкций не наблюдается. Когда же его все-таки снесут, рассказал председатель комитета ЖКХ города Новокузнецка Денис Елькин.

«Проектно-сметная документация на снос дома будет разработана в срок до 31.07.2019. После этого будет объявлен конкурс для выбора подрядной организации. Снос здания будет осуществлен до 31.12.2019» - цитирует слова Дениса Елькина city-n.

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- У меня в этом доме живет сестра, - рассказала новокузнечанка Мария Алексеева. – Им в прошлый четверг сказали, что нужно срочно освободить квартиры, так как дом признан аварийным. Сестра в шоке: никто даже и не думал, что с домом что-то не так! (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU