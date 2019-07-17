Кемеровчанка лишилась автомобиля на Красном озере

СЕГОДНЯ 05:42 2019-07-17T06:52:13+03:00

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Жительница Кемерова приехала отдыхать на Красное озеро. Все шло хорошо, пока она не лишилась автомобиля.

Кемеровчанка задолжала кредитной организации почти 500 тысяч рублей. Женщина не торопилась платить по счетам, и тогда за дело взялись судебные приставы. Автомобиль арестовали и оставили владелице на ответственное хранение, предупредив, что им нельзя пользоваться. Однако женщина проигнорировала это требование и продолжала ездить на автомобиле.

В один из дней она отправилась отдыхать на Красное озеро. Как раз в это время судебные приставы проводили там рейд. Во время проверки среди 130 автомобилей был обнаружен арестованный. Домой женщина возвращалась уже пешком.

- Судебные приставы изъяли транспортное средство после того, как должница нарушила режим хранения арестованного имущества, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

К слову, всего за четыре дня благодаря рейдовым мероприятиям «Мобильный патруль» было установлено 140 должников, разыскано 16 транспортных средств, сумма арестов составила 5,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU