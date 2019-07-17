Кемеровчанка лишилась автомобиля на Красном озере
Жительница Кемерова приехала отдыхать на Красное озеро. Все шло хорошо, пока она не лишилась автомобиля.
Кемеровчанка задолжала кредитной организации почти 500 тысяч рублей. Женщина не торопилась платить по счетам, и тогда за дело взялись судебные приставы. Автомобиль арестовали и оставили владелице на ответственное хранение, предупредив, что им нельзя пользоваться. Однако женщина проигнорировала это требование и продолжала ездить на автомобиле.
В один из дней она отправилась отдыхать на Красное озеро. Как раз в это время судебные приставы проводили там рейд. Во время проверки среди 130 автомобилей был обнаружен арестованный. Домой женщина возвращалась уже пешком.
- Судебные приставы изъяли транспортное средство после того, как должница нарушила режим хранения арестованного имущества, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
К слову, всего за четыре дня благодаря рейдовым мероприятиям «Мобильный патруль» было установлено 140 должников, разыскано 16 транспортных средств, сумма арестов составила 5,2 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU