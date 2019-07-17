2019-07-17T06:55:32+03:00
Общество

На междуреченской шахте появились новые очистные сооружения

Это снизит негативное воздействие на экологию
Ирина АВТУШКО
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На междуреченской шахте появились новые очистные сооружения.Фото: Пресс-служба АКОНа междуреченской шахте появились новые очистные сооружения.Фото: Пресс-служба АКО
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На междуреченской шахте появились новые очистные сооружения. Это снизит негативное воздействие на экологию.

На шахте «Распадская» в Междуреченске после реконструкции открыли новые очистные сооружения. Их запуск прошел в рамках эколого-просветительского мероприятия «Зеленая гостиная». Работы на шахте велись в течение двух лет. После модернизации на очистных сооружениях будет перерабатываться 1800 кубометров воды вместо 800, как было ранее. Также в результате проведенных мероприятий удалось снизить на 62 процента сброс взвешенных веществ и на 65 процентов - нефтепродуктов. Общая стоимость работ составила 163 миллиона рублей. Теперь качество полученной воды соответствует всем нормативам рыбохозяйственного назначения.

Как отметил начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, сейчас в области в рамках платформы «Чистый уголь - зеленый Кузбасс» разрабатывается первый в России региональный экологический стандарт. Он предполагает, что все выпуски в водоемы должны быть оборудованы современными системами очистки в соответствии с законодательством.

Вслед за «Распадской» такие сооружения будут появляться и на других угольных предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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