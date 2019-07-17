Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-17T08:11:50+03:00

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Известный хирург-травматолог из Санкт-Петербурга Андрей Жигало приехал в Кузбасс, чтобы провести ряд операций. Одним из его пациентов стал кемеровский коллега. У детского хирурга из-за болезни перестали разгибаться пальцы.

Всего на несколько дней в Кузбасс приехал руководитель Центра хирургии кисти международного медицинского центра МЦ «Согаз» Андрей Жигало. Он провел несколько операций по лечению контрактуры Дюпюитрена и вернул кузбассовцам возможность свободно пользоваться руками. Среди пациентов известного врача оказался и детский хирург, заведующий отделением травматологии-ортопедии областной детской клинической больницы Дмитрий Гибадуллин. На его счету более 5 тысяч операций, однако из-за болезни блестящий хирург не может оперировать. Первые признаки заболевания у него появились еще пять лет назад, а два года назад Гибадуллин в последний раз брал в руки скальпель.

Во время операции. ФОТО: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

Из-за контрактуры Дюпюитрена пальцы сначала теряют подвижность, постепенно принимают согнутое состояние, и разогнуть их невозможно. Традиционно для лечения проводится серьезная операция, которая требует много времени на восстановление. Кандидат медицинских наук Андрей Жигало разработал собственную методику, когда вместо скальпеля используется игла, а сама операция длится около 20 минут. Более того, на восстановление после операции нужна лишь пара дней.

Дмитрий Гибадуллин оказался в непривычной для себя роли - пациента. В течение получаса его коллега Андрей Жигало проводил операцию, за которой наблюдали врачи и средний медперсонал травматологического отделения Кемеровской городской клинической поликлиники № 5.

- Отлично себя чувствую, здорово видеть прямые пальцы, - с улыбкой сказал Гибадуллин после операции. К слову, теперь врач сможет вернуться к любимому делу и возобновить хирургическую практику.

К слову, за три дня Андрей Жигало помог 21 пациенту с контрактурой Дюпюитрена. Среди них были и те, у кого начались рецидивы и осложнения после проведенных традиционных хирургических вмешательств. Методика петербургского врача сейчас получает широкое распространение в России. Готовы к сотрудничеству и в Кузбассе. В настоящее время изучаются перспективы сотрудничества с Центром хирургии кисти по обучению кузбасских специалистов и внедрению этой методики в медицинскую практику.

ИСТОЧНИК KP.RU