СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-17T07:45:34+03:00

Принять участие в виртуальном проекте могут все желающие

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В Кузбассе начали создавать «народную» карту достопримечательностей. Принять участие в виртуальном проекте могут все желающие.

К 300-летию региона, которое будет отмечаться в июле 2021 года, активисты начали создавать уникальную виртуальную карту достопримечательностей. В рамках мультимедийного проекта «Кузбасс300» (www.kuzbass-300.ru) запущен фотоконкурс «Место силы», по результатам которого будет сформирована «народная» карта.

Условия участия в проекте простые. Достаточно прислать фото своего любимого места в Кузбассе, добавить описание, пояснить, почему именно оно является для участника «местом силы», и указать геолокацию.

-Помимо того, что любой не равнодушный к Кузбассу человек сможет обозначит свое место на карте, авторы лучших фото получат призы, - отмечают организаторы. - 25 июля экспертное жюри выберет шесть лучших фото и разместят их в профиле @kuzbass_300 с призывом голосовать за понравившийся кадр лайками. А 31 июля будет объявлен победитель, набравший наибольшее количество лайков.

Тому, кто победит в конкурсе, вручат iPhone X. Участники, занявшие второе и третье место по итогу голосования, получат сертификаты на 15 000 рублей и 10 000 рублей соответственно на покупки в интернет-магазине «Кузбасс 300».

ИСТОЧНИК KP.RU