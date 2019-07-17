СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-17T07:36:08+03:00

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В Кузбасской шахте приостановили работу опасного подъемника. Он создавал угрозу жизни и здоровью людей.

Неисправное оборудование обнаружили сотрудники территориального отдела Сибирского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору на шахте имени Тихова в Ленинске-Кузнецком. При проведении плановой проверки они выявили, что на участке внутришахтного транспорта нет обученного персонала для обслуживания подъемника, с апреля текущего года осмотр лифта и канатов не проводился, на устье вертикальной вентиляционной скважины отсутствует решетка перекрытия от падения людей.

-Судья Ленинск - Кузнецкого городского округа признал общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности - эксплуатации шахтного лифтового подъемника в вентиляционной скважине на срок 65 суток, - рассказали в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU