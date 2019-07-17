На детской площадке в Кемерове змея укусила ребенка

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-17T07:56:21+03:00

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Жительница областного центра предупредила горожане о том, что в городе встречаются ядовитые змеи. По ее словам, гадюка укусила 2-летнего малыша прямо на детской площадке.

Кемеровчане бьют тревогу: прямо в городе ползают ядовитые змеи. Одна из гадюк укусила маленького ребенка.

«Кто проживает на «Радуге». Будьте осторожны на площадках и в траве. Вчера змея укусила мальчика 2х лет. Ребенок в больнице. Берегите себя и близких», - написала горожанка в популярном паблике. Знакомые с семьей горожане сообщили, что ЧП произошло еще 9 июля. Ребенок играл на детской площадке, когда его укусила змея. Сейчас малыш уже дома, с ним все в порядке. Комментаторы тут же отметили, что это – не первый пострадавший от укуса змеи ребенок. Гадюк замечали не только во дворе дома на улице Серебряный бор.

К слову, некоторые комментаторы отметили, что всевозможная живность, нетипичная для города, скоро станет нормой. Так, в 2018 году сохатые бродили по улице Волгоградской. Незадолго до этого лосенка заметили в районе улицы Марковцева и бульвара Строителей. А в мае уже этого года по Лесной Поляне бегал дикий бесхозный кабанчик. Снимали на видео горожане и стадо северных оленей, сбежавших от владельца. А уж многочисленные встречи с зайцами, лисами и белками давно стали привычными для жителей Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU