СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-17T09:41:01+03:00

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Кузбассовцы смогут пожаловаться на ЖКХ и транспорт в мобильном приложении.

В области запустили сервис «Кузбасс Онлайн».

В среду, 17 июля, губернатор области Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях сообщил, что в Междуреченске в тестовом режиме заработало мобильное приложение «Кузбасс Онлайн». Глава региона отметил, что оно позволит лучше отслеживать все обращения граждан.

- Я получаю много жалоб в соцсетях - через личные сообщения и комментарии. Жалобы мы разбираем, рассылаем поручения в профильные ведомства. Многие из вас пишут обращения под старыми постами, и они могут выпасть из нашего поля зрения, - сообщил Сергей Цивилев.

До конца года мобильное приложение заработает в Кемерове и Новокузнецке. Через него можно не только сообщать о проблемах в сферах ЖКХ, благоустройства, транспорта и экологии, но и следить за городскими событиями, планами по ремонту дорог, дворов, коммунальных сетей, планами строительства новых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU