Воспитывают дурной вкус: известный блогер раскритиковал школы и детсады Кузбасса
Воспитывают дурной вкус: известный блогер раскритиковал школы и детсады Кузбасса. На его взгляд, современные здания слишком яркие.
Известный российский общественный деятельно и блогер Илья Варламов высмеял кузбасские детсады и школы за чересчур аляпистый внешний вид. По его словам, архитектуру зданий согласовывают люди, совершенно далекие от этого.
-В результате целые районы наших городов начинают выглядеть как промзона, куда случайно забрел сбившийся с программы робот-покрасчик, - отметил Илья Варламов.
Также он добавил, что при виде зданий, которые появились за последние годы в Кемерове, «лишь усилием воли заставил свои глаза не лопнуть».
Для контраста Илья Варламов продемонстрировал фото образовательных учреждений в Японии, Швеции, Новой Зеландии и других странах, которые выполнены в более сдержанных тонах.
В комментариях к блогу пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что некоторые здания и впрямь выглядят ужасно, другие отмечают, что на первом месте должно быть качество, а не внешний вид.
ИСТОЧНИК KP.RU