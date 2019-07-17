СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-17T10:03:11+03:00

На его взгляд, современные здания слишком яркие

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Воспитывают дурной вкус: известный блогер раскритиковал школы и детсады Кузбасса. На его взгляд, современные здания слишком яркие.

Известный российский общественный деятельно и блогер Илья Варламов высмеял кузбасские детсады и школы за чересчур аляпистый внешний вид. По его словам, архитектуру зданий согласовывают люди, совершенно далекие от этого.

-В результате целые районы наших городов начинают выглядеть как промзона, куда случайно забрел сбившийся с программы робот-покрасчик, - отметил Илья Варламов.

Также он добавил, что при виде зданий, которые появились за последние годы в Кемерове, «лишь усилием воли заставил свои глаза не лопнуть».

Для контраста Илья Варламов продемонстрировал фото образовательных учреждений в Японии, Швеции, Новой Зеландии и других странах, которые выполнены в более сдержанных тонах.

В комментариях к блогу пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что некоторые здания и впрямь выглядят ужасно, другие отмечают, что на первом месте должно быть качество, а не внешний вид.

ИСТОЧНИК KP.RU