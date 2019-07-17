СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-17T11:13:28+03:00

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Кемерово потратит 400 миллионов на покупку новых автобусов. Для городских маршрутов закупят 50 транспортных единиц.

Информация о том, что администрация города планирует пополнить автобусный парк, появилась на портале госзакупок 16 июля. Согласно представленной документации, городу требуются автобусы VOLGABUS 5270G2 или аналогичные им с вместимостью не менее 105 человек и при наличии как минимум 30 посадочных мест. Автобусы должны быть оснащены газовыми двигателями, устройством вызова экстренных служб, цифровым тахографом, навигационной системой с голосовой связью, системой видеонаблюдения, установкой автономного воздушного отопителя и подогревом сиденья водителя.

Заявки на аукцион принимаются до 1 августа, сам он будет проведен 5 августа. Планируется, что автобусы будут приходить партиями по 10 штук, до 15 декабря текущего года все они должны быть доставлены в Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU